هنية يهاتف الرئيس التونسي

غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الجمعة، الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي.

وذكر إعلام مكتب رئيس حماس في تصريحٍ صحفي، أن هنية قدم للرئيس التونسي في بداية الإتصال التهنئة على تسلم رئاسة القمة العربية.

وأشاد رئيس المكتب السياسي لحماس، بما تضمنته كلمته خلال إجتماع القمة الأخير الذي عُقد في تونس من تركيز على القضية الفلسطينية مما أدى إلى بسطها في البيان الختامي للقمة.

واستعرض هنية ، التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، معربًا عن أمله أن تلعب تونس من خلال رئاسة القمة داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد السبسي على موقف تونس الثابت في دعم القضية، مشيدًا بكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حريته.

واعتبر أن ما تم في القمة خطوة مهمة ويفترض أن تتبعها خطوات أخرى، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية وحدة الأشقاء في فلسطين.