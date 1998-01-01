  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يهاتف الرئيس التونسي

الجمعة 05 أبريل 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف الرئيس التونسي


غزة / سما /

 هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الجمعة، الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي.

وذكر إعلام مكتب رئيس حماس في تصريحٍ صحفي، أن هنية قدم للرئيس التونسي في بداية الإتصال التهنئة على تسلم رئاسة القمة العربية.

وأشاد رئيس المكتب السياسي لحماس، بما تضمنته كلمته خلال إجتماع القمة الأخير الذي عُقد في تونس من تركيز على القضية الفلسطينية مما أدى إلى بسطها في البيان الختامي للقمة.

واستعرض هنية ، التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، معربًا عن أمله أن تلعب تونس من خلال رئاسة القمة داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

بدوره،  أكد السبسي على موقف تونس الثابت في دعم القضية، مشيدًا بكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حريته.

واعتبر أن ما تم في القمة خطوة مهمة ويفترض أن تتبعها خطوات أخرى، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية وحدة الأشقاء في فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب اعتقال مصر للقيادي زكي السكني

أسماء المقبولين للعمل في المدارس الحكومية على بند التشغيل المؤقت

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل العثور على رفات الجندي الإسرائيلي

جريمة جديدة تهز السعودية.. والقتل تعزيزا للجاني

استطلاعات أخيرة : تقدم "كحول لافان" على الليكود ونسبة التصويت حاسمة

نتنياهو يكشف بشكل غير مباشر "سر" موافقته على بيع غواصات لمصر

السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

87 اصابة بينها حرجة خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق قطاع غزة

نتنياهو

نتنياهو: لن أسلم غزة لابو مازن والانقسام مصلحة إسرائيلية وحماس ملجومة وتريد فترة هدوء

مركز أبحاث الأمن القوميّ: سلاح الجوّ عاجز و”القُبّة الحديديّة” فشلت ولا بُدّ من عمليّةٍ بريّةٍ

نتنياهو يكشف عن تفاصيل صفقة القرن

تخوفات إسرائيلية من وقوع عمليات اختطاف خلال إضراب الأسرى