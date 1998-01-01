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قلقيلية: إصابة مواطن بقنبلة غاز وآخرين بالاختناق

الجمعة 05 أبريل 2019 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: إصابة مواطن بقنبلة غاز وآخرين بالاختناق


قلقيلية / سما /

أصيب مواطن بقنبلة غاز في قدمه وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد رياض حنون  رئيس بلدية عزون، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي للبلدة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة مواطن يبلغ من العمر 58 عاما بقنبلة غاز في قدمه، وآخرين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

من ناحيته، قال الناشط حسن شبيطة إن قوات الاحتلال وزعت منشورات على أهالي البلدة تهددهم فيها بفرض مزيد من التضييق والحصار.

ويواصل الاحتلال لليوم التاسع على التوالي إغلاق المدخل الشمالي للبلدة بالمكعبات الإسمنتية، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.

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