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الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتؤكد لا خيار أمامنا إلا باستمرار المسيرات

الجمعة 05 أبريل 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتؤكد لا خيار أمامنا إلا باستمرار المسيرات


غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة تحت شعار "معا لمواجهة التطبيع" شرق قطاع غزة.

أكدت  الهيئة في بيانها الختامي لفعاليات الجمعة الـ53 شرق غزة،على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية حتى استعادة حقوقنا.

وأضافت الهيئة: لا خيار أمامنا إلا باستمرار المسيرات حتى تحقيق مطالبنا بكسر الحصار، موجهة الشكر للجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان وكسر الحصار وكذلك جهود قطر في دعم شعبنا.

وأشارت إلى أن شعبنا يؤكد رفضه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن التاريخ سيسجل أننا من أسقط صفقة القرن.

وتابع "شعبنا أربك عبر مسيراته السليمة وأدواته الاحتلال"، لافتة إلى أن مسيرات العودة حافظت على حقوقنا وتصدت لصفقة القرن.

وطالبت الهيئة أبناء شعبنا إلى مساندة الأسرى في سجون الاحتلال

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