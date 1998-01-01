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فتح تدعو حماس الى قراءة تصريحات نتنياهو بعيدا عن الحزبية والقبلية

الجمعة 05 أبريل 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تدعو حماس الى قراءة تصريحات نتنياهو بعيدا عن الحزبية والقبلية


رام الله /سما/


 
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حركة "حماس" إلى قراءة تصريحات نتنياهو الأخيرة التي قال فيها إن "الانقسام مصلحة إسرائيلية، وأنه لن يسمح بعودة سيادة الرئيس محمود عباس الى قطاع غزة"، بتمعن وهدوء بعيدا عن العصبية القبلية والحزبية، وأخذ قرار وطني بإنهاء الانقسام كرد مباشر على تلك التصريحات الواضحة، وسحب العصا الغليظة من يد نتانياهو الذي يستخدمها لمنع قيام دولة فلسطينية.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، "إن تصريحات نتنياهو تؤكد رعايته الذهبية والماسية للانقسام، وأن مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الاستراتيجية لمنع قيام دولة فلسطينية تكمن في تنفيذ الانقلاب ورعاية الانقسام وتعميقه، ومد الأوكسجين له مباشرة، ومن خلال من يشاركون الاحتلال تلك المصلحة أو من يأتمرون بأمر أميركا وإسرائيل ويتقاطعون معه في تنفيذ صفقة العار".

وطالب القواسمي، حركة "حماس" بمراجعة شاملة وحقيقية حول الفائدة الوطنية أو حتى الحزبية التي جنتها من تكريس الانقسام، وتقسيم الوطن وضرب النسيج الوطني والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

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