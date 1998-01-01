المركبة الفضائية الإسرائيلية تشرع بأول دورة لها حول مدار القمر

القدس المحتلة / سما /

حقق فريق الهندسة التابع لشركة "SpaceIL" وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، نجاحًا في التقاط صورًا للقمر، من خلال المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت"، والتي انتقلت من مدار حول الأرض إلى مدار حول القمر. والتقطت الصور من ارتفاع 470 كيلومتر فوق سطح القمر، من الكاميرا المرفقة مع المركبة الفضائية.

وفي الصورة الأولى، المرسلة من المركبة الفضاء إلى غرفة التحكم في إسرائيل، يمكن رؤية الجانب المظلم من القمر، وتوفر الصورة رؤية نادرة لسطح القمر من منظور لا يمكن تصويره من الأرض، وأظهرت الصورة الحفر الكبيرة الموجودة على سطح القمر، والتي تعتبر أقدم حفر امتدت لأكثر من 4.5 مليار عام. وفي الصورة الأخرى، يمكن رؤية القمر وخلفه الكرة الأرضية.

وذكرت غرفة التحكم في إسرائيل أنه "بعد فحص البيانات الأولية الواردة من قبل فريق الهندسة التابع لشركة ""SpaceIL وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، فإن المركبة الفضائية في مسار ممتاز كما هو مخطط له".

وذكر حساب "إسرائيل بالعربية" في موقع "تويتر"، "الحلم الإسرائيلي يقترب، ستهبط مركبة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت" (التكوين) على القمر في الأسبوع المقبل في يوم 11.4 وستنصب على سطحه العلم الإسرائيلي. وبذلك ستصبح إسرائيل رابع دولة في العالم تصل إلى سطح القمر".

ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في 11 أبريل/نيسان وتحديدا في رقعة تسمى "بحر الصفاء".