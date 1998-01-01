ماكرون يستقبل زعيماً من المعارضة الإسرائيلية قبيل الانتخابات

باريس /سما/

غادر رئيس حزب "يش عتيد" الإسرائيلي، والمرشح الثاني في قائمة تحالف "أزرق أبيض"، يائير لابيد، إلى باريس، الجمعة، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وسيعقد الاجتماع بعد ظهر هذا اليوم.

وتحالف "أزرق أبيض" هو أبرز مُنافسي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على رئاسة الحكومة. وبحسب الاتفاق بين مركّبات قائمة "أزرق أبيض"، فإن لابيد هو مرشح أيضا، لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذا نجح التحالف.

وقال مصدر مقرب من لابيد، انهما "سيناقشان الوضع في الشرق الأوسط، والتهديد الإيراني والحرب على معاداة السامية المتزايدة في أوروبا". وهاجم مصدر مقرب من نتنياهو، لابيد، قائلًا حول الاجتماع "لا عجب في ان ماكرون الذي يقود الاتفاق النووي مع إيران، سيجتمع قبل الانتخابات مع لابيد الذي دعم الاتفاق".

وأشار ماكرون، الأسبوع الماضي، في اجتماع مع العاهل الأردني في باريس، إلى اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، قائلًا "إن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وهو أرض محتلة، يتعارض مع القانون الدولي، ويمكن أن يزيد التوترات الإقليمية".

وأعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء الحرم القدسي الشريف وزيادة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأضاف ماكرون أن "قضية وضع القدس لا يمكن فصلها عن النظام العام للنزاع"، مشيرًا الى انه "يعتمد حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على الاعتراف بحل الدولتين، وستعيش الدولتان جنبًا إلى جنب في سلام، مع حدود معترف بها وآمنة والقدس عاصمة".