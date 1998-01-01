الحية: هناك وعود وإجابات واضحة إيجابية ولا مناص أمام الاحتلال إلا الالتزام بها

غزة / سما /

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن مسيرات العودة وكسر الحصار هي الأداة الضاغطة على الاحتلال، ليستجيب لمطالب شعبنا، مشدداً على أنه لا مناص أمامه إلا الالتزام.

وقال الحية في كلمة له خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة، إن شعبنا مستمر في مسيراته القوية المتعاظمة، موضحاً أن ألوان وأشكال وأدوات المسيرات تتغير في سياسة واضحة؛ للضغط على الاحتلال ليستجيب لمطالب شعبنا.

وأضاف "نحن على بوابة وعود يتحقق بعضها اليوم على الارض وكل منصف يراها"، لافتاً إلى أن "هناك وعود وإجابات واضحة وإيجابية، ونحن نتابع النتائج".

وشدد عضو المكتب السياسي لحماس، على أن حركته لا تثق بالاحتلال؛ لأن طبيعته التملص من أي توافقات والتزامات متابعاً "شعبنا سينتزع حقوقه بإرادته وعزيمته ويعيش بكرامة دون اثمان سياسية للاحتلال".