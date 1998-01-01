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تفاصيل مروعة لجريمة قتل إمام مسجد في مصر أثناء ركوعه!

الجمعة 05 أبريل 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مروعة لجريمة قتل إمام مسجد في مصر أثناء ركوعه!


القاهرة / وكالات /

أقدم مواطن مصري على قتل إمام مسجد في حي الهرم بالجيزة، أثناء ركوعه في صلاة الجمعة، مرددا "أنا المهدي المنتظر وأنت إبليس".

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم مختل نفسيا، وصاح قبل قتل الإمام: أنا المهدي المنتظر وأنت إبليس. ثم تخطى صفوف المصلين، وطعن الإمام 3 طعنات أثناء أدائه الركعة الثانية.

ورجحت التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي، حيث تمكن المصلون من القبض عليه، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وقال شهود العيان، إن المتهم طلب من الإمام تلاوة آية الكرسي، وهو ما نفذه الإمام بالفعل، ولكن المتهم قام بطعنه بشكل مفاجيء في غيبة المصلين خلال ركوعه.

وقالت مصادر إن المتهم يبلغ من العمر 41 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، ويمر بأزمة نفسية جراء إصابته بانفصام في الشخصية خلال الفترة الأخيرة.

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