حماد: شعبنا سيحصد ثمار مسيرات العودة

غزة / سما /

قال فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن "الجماهير التي تخرج كل أسبوع تؤكد صمودها وإصرارها على استعادة حقوقها"، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني "قاب قوسين أو أدنى من تحرير أرضه".

واضاف خلال كلمة له على هامش مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح، أن "شعبنا مصر على الاستمرار في مسيرات العودة حتى نيل حقوقه"، مشيرا إلى أن شعبنا سيحصد ثمار هذه المسيرات.

وتابع: "كلما رفع الشعب الفلسطيني همته وارادته بالعمل والثبات والسلاح، فسينال حقه"، لافتا الى إن "شعبنا لا يعطي الدنية في حقوقه الثابتة وسينزع هذا الحق من عدوه".