  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إقالة رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق

الجمعة 05 أبريل 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق


الجزائر /سما/

أعلنت وسائل إعلام محلية في الجزائر، اليوم الجمعة، إقالة رئيس المخابرات بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني.

وأفادت قناة "الشروق نيوز" الخاصة، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن رئيس المخابرات، اللواء بشير طرطاق، تمت إقالته من منصبه. وقالت إن المخابرات سيتم إلحقاها بوزارة الدفاع الوطني مجددا، بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية منذ عام 2015.

وأضافت القناة أن إقالة طرطاق جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وعُين بشير طرطاق في أيلول/ سبتمبر 2015، رئيسا لجهاز المخابرات الجزائري، خلفا للفريق محمد مدين المعروف إعلاميا بـ"توفيق" الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990.

وعقب تعيين طرطاق، تقرر حينها إلحاق المخابرات بفروعها الثلاث الأمن الداخلي والخارجي والأمن التقني مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلا من وزارة الدفاع.

من جانبها، نقلت قناة النهار الخاصة (مقربة من الرئاسة) أن طرطاق "أُعفي من منصبه وغادر مكتبه مساء الخميس بصفته مستشارًا لرئيس الجمهورية، مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية".

وأضافت أنه "تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا لطرطاق".

وأوضحت القناة أنه تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كمؤسسة تابعة لوزارة الدفاع، بعد أن كان تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.

وقبل أيام ورد اسم طرطاق، في اجتماع سري ضم رئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، للتحضير لمرحلة انتقالية، ما أثار حفيظة قيادة الجيش.

وحسب ما تسرب عن هذا الاجتماع، فقد كان يهدف لتقديم مقترح لرئيس الجمهورية السابق، اليامين زروال، لتولي زمام مرحلة انتقالية، بعد تنحي بوتفليقة.

وعقب الاجتماع، اتهم قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، المجتمعين بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أبرز ملامح "صفقة القرن" و عدة دول تتقاسم الادوار لتمريرها

صحيفة تكشف أسباب اعتقال مصر للقيادي زكي السكني

حماس: مسيرات العودة مستمرة والتفاهمات تسير وفق جدول زمني و هذا ابرز ما قامت "اسرائيل" بتنفيذه..

أسماء المقبولين للعمل في المدارس الحكومية على بند التشغيل المؤقت

الاحمد: حماس تسعى لان تكون جزء من صفقة القرن والرئيس يقوم بتحركات لمنع قيام دولة بغزة

الجيش يتحرك لتحرير طربلس ومصراتة تدفع بتعزيزات للمواجهة وغوتيريش يدعو لضبط النفس

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل العثور على رفات الجندي الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

اصابات- بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

نتنياهو

نتنياهو: لن أسلم غزة لابو مازن والانقسام مصلحة إسرائيلية وحماس ملجومة وتريد فترة هدوء

مركز أبحاث الأمن القوميّ: سلاح الجوّ عاجز و”القُبّة الحديديّة” فشلت ولا بُدّ من عمليّةٍ بريّةٍ

نتنياهو يكشف عن تفاصيل صفقة القرن

تخوفات إسرائيلية من وقوع عمليات اختطاف خلال إضراب الأسرى