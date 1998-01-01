اصابات- بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

اصيب 4 مواطنين بجراح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وافادت وزارة الصحة بغزة، بأن 4 من المواطنين اصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

ووفقا لمصادر محلية، اصيب شاب بالرصاص "المعدني" شرقي البريج وسط قطاع غزة، فيما أصيبت طفلة بقنبلة غاز في الرأس شرق مدينة غزة.

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، مساء اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس شرقي قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات جمعة "انتصار الكرامة" على الحدود الشرقية للقطاع.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات جمعة انتصار الكرامة.

واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود شرقي القطاع.

بدورها، قالت وزارة الصحة بغزة، إن الطواقم الطبية تنهي استعداداتها و تجهيزاتها مواكبة لانطلاق فعاليات الجمعة ال 53 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.

في السياق، قال موقع "حدشوت 24" العبري، إنه في إطار وقف إطلاق النار، قام حوالي 5000 متظاهر بأعمال شغب في عدد من المواقع على طول حدود قطاع غزة، وقام المتظاهرون بإلقاء عبوات ناسفة وحجارة على جنود جيش الاحتلال، ولا توجد خسائر.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "انتصار الكرامة" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.