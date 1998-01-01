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اتحاد المدربين العرب يعلن القدس عاصمة التدريب الاحترافي

الجمعة 05 أبريل 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المدربين العرب يعلن القدس عاصمة التدريب الاحترافي


عمان /سما/

أعلن اتحاد المدربين العرب، اليوم الجمعة، القدس عاصمة التدريب الاحترافي، للتأكيد على أهمية القدس وقدسيتها رغم كل المحاولات الإسرائيلية لاستهدافها وتغيير طابعها العربي والإسلامي.

وأكدت جمعية المدربين الفلسطينيين في بيانها،  أن رئيس الاتحاد الدكتور يونس خطايبة أعلن عن القدس عاصمة التدريب الاحترافي خلال المؤتمر العربي السابع للجمعية العمومية للاتحاد، والمؤتمر الثالث عشر للموارد البشرية والتدريب الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بحضور ممثلي الاتحاد في الدول العربية بما فيها فلسطين.

وأوضح البيان، أن فلسطين حصلت على المركز الأول في جائزة المدرب العربي المتميز وكانت من نصيب عبد الله مهنا عن فئة المدرب المحترف المعتمد، فيما فاز كل من وحيد جبران ولؤي قباجة بالجائزة الثالثة عن فئة المدرب المستشار المعتمد وذلك على مستوى الوطن العربي عن العام  2018.

أما في انتخابات الجمعية العمومية، فقد فاز لؤي قباجة ونورهان العقاد بعضوية مجلس الإدارة وعبد الله مهنا نائباً لرئيس مجلس الخبراء في الاتحاد.

وشاركت جمعية المدربين الفلسطينيين الى جانب وفود من الاردن، لبنان، تونس، الإمارات، السودان، قطر، السعودية، العراق، الكويت، ليبيا، مصر وسلطنة عمان في المؤتمر العربي السابع للجمعية العمومية للاتحاد.

يذكر أن جمعية المدربين الفلسطينيين عضو عامل في اتحاد المدربين العرب، العامل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتشارك الجمعية في نشاطات الاتحاد المختلفة من مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية.

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