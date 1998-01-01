دينا الشربيني: أنت أول حب في حياتي

وكالات / سما /

وجهت الممثلة المصرية دينا الشربيني ​ رسالة مؤثرة تعايد فيها والدها بمناسبة يوم عيد ميلاده، كشفت فيها عن بعض أسرار عائلتها، بعدما المحت دينا إلى أن والدها وقف الى جوارها وساندها في جميع قراراتها على عكس والدتها.

ونشرت دينا صورة قديمة لوالدها عبر حسابها الخاص على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: أمام العالم أنت أبي، ولكن بالنسبة لي أنت العالم كله، أشكرك على وجودك بجواري، لتريني الطريق الصحيح، وعلى ثقتك في، ودعمي في كل أحلامي”.

وتابعت رسالتها قائلة: “شكرا لك على كل الأوقات التي قلت فيها نعم، بينما قالت أمي لا، إنت والدي، والأب هو الحب الأول للبنت، أنت دائما تسمعني وتلهمني الأفكار وتدافع عني، وتظهر فخرك بي أمام الجميع، وأنت أفضل صديق علمني كيف أعرف قدر نفسي”.

واختتمت: “أعلم أنني لم أكن الطفلة المثالية، لكنك دوما كنت الأب المثالي، لقد علمتني الا استسلم أبدا، شكرا لعدم التخلي عني، عيد ميلاد سعيد”.