بوتفليقة يغادر الجزائر في الأيام المقبلة

الجزائر /سما/

أعلنت مصادر جزائرية مطلعة، أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سيغادر البلاد في شهر أبريل/نيسان.

وأكدت المصادر، أن بوتفليقة سيذهب إلى قطر أو سويسرا للعلاج.

وذكر التقرير الذي نشر على موقع البوابة الجزائرية، أنه وفقا للمصادر فإن "الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية سيغادر البلاد في الأيام المقبلة… في أبريل، وسيتوجه إلى الدوحة أو إلى العاصمة السويسرية جنيف. ستكون هذه رحلة لمواصلة العلاج في العيادة الأمريكية في الدوحة أو في مستشفى جنيف".

وتنحى بوتفليقة عقب موجة من الاحتجاجات شهدتها الجزائر لمناهضة الحكومة، ورفض خططه للسعي لولاية خامسة منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وجاءت استقالته، عقب مطالبة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق من ذات اليوم، باتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمة السياسية، إضافة إلى مطالبته بوتفليقة بالتنحي فورا".

وتشير تقارير عديدة إلى تدهور صحة الرئيس الجزائري، منذ إصابته بجلطة دماغية في 29 أبريل/نيسان 2013.