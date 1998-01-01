ليفربول يعلن عن أفضل لاعب في صفوفه خلال شهر مارس

وكالات / سما /

اختير اللاعب السنغالي ساديو ماني للفوز بجائزة أفضل لاعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في شهر مارس/ آذار الماضي.

وسجل ماني 5 أهداف في 5 مباريات، مساهما في استمرار منافسة "الريدز" على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

الأهداف الخمسة التي أحرزها اللاعب السنغالي جاءت في غضون 7 أيام فقط، إذ أحرز ثنائيتين ضد كلا من بيرنلي وبايرن ميونخ، قبل أن يحرز هدفه رقم 20 في كل المسابقات هذا الموسم في مباراة الفريق ضد فولهام.

وعند سؤاله عن ما إذا كان الشهر الماضي هو أفضل شهر له على المستوى الشخصي مع ليفربول منذ قدومه إلى النادي، أجاب ماني لموقع ليفربول: "لقد كان أحد أفضل الشهور بكل تأكيد، وأنا سعيد لفوزي بالجائزة. لقد كان أحد أفضل الشهور بالنسبة لكل لاعبي الفريق، فلقد لعبنا بشكل جيد وفزنا في جميع المباريات تقريبا. لقد كان شهرا رائعا".

وأضاف:

"من الرائع الفوز بهذه الجائزة بتصويت الجماهير. كل ما أريد فعله أن أقدم أفضل أداء لي في كل مباراة، وأن أسجل الأهداف وأقوم بالتمريرات الحاسمة من أجل تحقيق الفوز. أتطلع كثيرا للفوز بالمباريات القادمة مع الفريق".

ومن بين الأهداف الخمسة التي أحرزها الشهر الماضي، اختار ماني الهدف الأول له في مرمى بايرن كأفضل هدف له، مؤكدا أنه كان محظوظا في تسجيله.