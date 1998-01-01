فوائد البرقوق الصحية

وكالات / سما /
يساعد على الهضم لما يحتويه من ألياف.
_ يخفف متاعب الروماتيزم.
_ ينشط عمل الكليتين وينشط الدورة الدموية.
_ تعالج أوراقه الجروح والنزيف نظراً الى إحتوائها على مواد قابضة.
_ يساعد فى علاج آلام الصدر وزيادة الإفراز المهبلي عند النساء.
_ يفيد مرضى تصلب الشرايين.
_ يعمل على تخفيض الكوليسترول.
_ يفيد الإمساك المزمن.
_ يساهم في تحسين وظائف الدماغ لإحتوائه على مضادات الأكسدة.
_ يؤدي دوراً ملحوظاً في الحفاظ على عظام المرأة قوية وصحية في سن اليأس بحسب بعض الدراسات.
_ يعالج فقر الدم إذا أكل مجففاً (القراصيا).
_ تجدر الإشارة الى أنه في الإمكان تحضير المربى من هذه الفاكهة، كما يمكن إعداد العصير منها.