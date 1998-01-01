فوائد البرقوق الصحية

وكالات / سما /

يساعد على الهضم لما يحتويه من ألياف.

_ يخفف متاعب الروماتيزم.

_ ينشط عمل الكليتين وينشط الدورة الدموية.

_ تعالج أوراقه الجروح والنزيف نظراً الى إحتوائها على مواد قابضة.

_ يساعد فى علاج آلام الصدر وزيادة الإفراز المهبلي عند النساء.

_ يفيد مرضى تصلب الشرايين.

_ يعمل على تخفيض الكوليسترول.

_ يفيد الإمساك المزمن.

_ يساهم في تحسين وظائف الدماغ لإحتوائه على مضادات الأكسدة.

_ يؤدي دوراً ملحوظاً في الحفاظ على عظام المرأة قوية وصحية في سن اليأس بحسب بعض الدراسات.

_ يعالج فقر الدم إذا أكل مجففاً (القراصيا).

_ تجدر الإشارة الى أنه في الإمكان تحضير المربى من هذه الفاكهة، كما يمكن إعداد العصير منها.