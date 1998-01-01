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الكحول والقهوة تتصدران أسباب الرجفان الأذيني

الجمعة 05 أبريل 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكحول والقهوة تتصدران أسباب الرجفان الأذيني


وكالات / سما /

اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الكحول والقهوة تتصدران قائمة أسباب تكرار نوبات الرجفان الأذيني.

ونشر الباحثون قائمة في مجلة "Heart Rhythm"، أدرجوا فيها الأسباب الرئيسة للرجفان الأذيني، وهو انحراف في عمل القلب مرتبط باضطراب النبض.

ووضع الباحثون هذه القائمة على أساس نتائج دراستهم وتحليلهم لبيانات عن الحالة الصحية لـ 1295 مريضا، يعانون من الرجفان الأذيني. كما درسوا العلاقة بين تأثير مختلف العوامل في نمط حياتهم وخطر تطور المرض.

وكشفت النتائج أن السبب الأكبر في تكرر نوبات الرجفان الأذيني هو تناول الكحول (35%) يليه تناول القهوة (28%). وجاءت التمارين البدنية الشاقة بنسبة (23%) وبعدها قلة النوم (21%).

ويشير الباحثون إلى أن هذه الأسباب يمكن أن تجعل نوبة المرض أكثر شدة، لذلك، من الضروري تحديد ما إذا كان التخلي عن تناول القهوة مثلا أو الكحول، سيؤدي إلى انقطاعها أو التقليل من تكرارها.

#الرجفان الأذيني #الكحول

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