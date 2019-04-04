شباب الخليل بطلا لبطولة كأس طوكيو

رام الله / سما /

توّج السفير الياباني في فلسطين تاكاشي أوكابا، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP السيد روبرت فولنت، وعضو اتحاد كرة القدم علاء علان فريق شباب الخليل بكأس طوكيو للشباب لعام 2019 في المحافظات الشمالية بعد فوزه على فريق العبيدية بنتيجة 3/1 ، في نهائي البطولة الذي اقيم على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، اليوم الخميس، الموافق 4-4-2019، وذلك بالتعاون بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)وبتمويل من الحكومة اليابانية، حيث جرى ذلك بحضور فراس ابو هلال المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم و عبد الناصر بركات مدير الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم، وعدد من عشاق ومشجعي الفريقين.

ويلاقي فريق شباب الخليل بطل المحافظات الشمالية الفريق الحاصل على البطولة في المحافظات الجنوبية في اللقاء الذي سيجمع فريقي خدمات البريج واتحاد خانيونس، في موعد يحدد لاحقاً.

وقال السفير الياباني تاكيشي اوكوبو : أن هذه المبادرة اليابانية المتمثلة في دعم هذه البطولة جاءت نتيجة الإيمان الكبير بمدى أهمية تطوير الرياضة الفلسطينية، خاصة في صفوف الشباب الذين يشكلون أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب سيكونون ركيزة أساسية في بناء مستقبل الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن إقامة المباراة النهائية على ستاد رفح في العاشر من الشهر الجاري له أهمية كبيرة على عدة مستويات.

أما ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرت فولنت : فقد قدم شكره الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم والحكومة اليابانية على إقامة هذه البطولة الهامة من خلال كأس طوكيو، مؤكداً ان هذه البطولة لديها الكثير النتائج الإيجابية من الناحية الفنية والبدنية وكذلك الذهنية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الفرق المشاركة سواء من المحافظات الشمالية أو الجنوبية.

بدوره أشاد علان بما قدمته الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة لكرة القدم الفلسطينية خاصة على مستوى فئة الشباب على مدار السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً على عمق العلاقات بين الحكومتين والشعبين الياباني والفلسطيني، معتبراً أن هذه البطولة فرصة مثالية لإقامة مباراة بين فريقين من المحافظات الشمالية والجنوبية من خلال بطولة كأس طوكيو في نسختها الثالثة.

المباراة في سطور :

في الدقيقة الاولى احرز فريق شباب الخليل هدفه الاول من تمريره عرضية سددها بباطن القدم اللاعب المتألق محمد اديب ديرية .

لينتهي الشوط الاول بتقدم الشباب بهدف مقابل لا شيء .

في الشوط الثاني تراجع اداء العبيدية واستطاع مهاجمو شباب الخليل من احراز هدفين عن طريق محمد ديرية في الدقيقة "62" وفي الدقيقة "73" احرز اللاعب حمزه حميدات الهدف الثالث .

وقد قلص لاعب العبيدية عوض ابو سرحان الفارق عندما سجل هدفا لفريقه في الدقيقة "85" لينتهي اللقاء بفوز شباب الخليل "3/1" .

حكم اللقاء : معاذ عوفه ، احمد طه ، عبد الله احميد وحنين ابو مريم رابعا .

راقب المباراة : خالد الصياد .

التتويج

وفي نهاية المباراة قدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ممثلا بعضو الاتحاد علاء علان هدايا لكل من السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اكويو وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي جف برويت ،اضافة الى السيدة أكي اوميتو ونادر عطا وجوني سمارة.

ثم قلد اعضاء منصة الشرف كأس البطولة لفريق شباب الخليل والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق العبيدية على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية .

كما قدمت ميداليات لحكام اللقاء ومراقب المباراة، اضافة الى هديا للمصورين المتطوعين" شرف جبر و جهاد جيلاني .

ونال جائزة افضل حارس : حارس مرمى شباب الخليل اسامه الشرباتي .

وجائزة هداف البطولة نالها : اللاعب يحيى ابو فارة من شباب الخليل

وجائزة افضل فريق صاعد : ونالها فريق طمون