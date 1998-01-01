هنية: حماس تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط على الاحتلال وحراك ايجابي بملف التهدئة

غزة / سما/

قال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة، الا بإنهاء الحصار على طريق إنهاء الاحتلال.

وأكد هنية خلال خطبة الجمعة في أحد مساجد شمال القطاع، "أن حماس تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط على الاحتلال، للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني"، موكدا أن هناك حراكا ايجابيا في مباحثات التهدئة.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس: "قضيتنا ليست انسانية إنها قضية تحرر وطني"، مؤكدا على "أن الوحدة خيار استراتيحي، والمصالحة فريضة شرعية تتمثل في تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة من جميع الفصائل"، معتبرا أن تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية خطوة في عكس الاتجاه.