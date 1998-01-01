"أمازون" تقتحم سوق الإنترنت فائق السرعة

وكالات / سما /

تعترم شركة "أمازون" بناء شبكة تضم أكثر من ثلاثة آلاف قمر صناعي عبر مشروع ضخم، يهدف لتقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة.

وأفادت الشركة بأن المشروع سيطلق مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض، لتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت الفائق السرعة لكل من يفتقرون للاستفادة من الخدمة الأساسية لإنترنت النطاق العريض حول العالم.

وجرى تقديم تفاصيل المشروع إلى الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ويواجه مشروع أمازون للأقمار الصناعية منافسة كبيرة من مشاريع مماثلة لشركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك وشركة "وان ويب" المدعومة من إيرباص وغيرهما.