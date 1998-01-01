  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"أمازون" تقتحم سوق الإنترنت فائق السرعة

الجمعة 05 أبريل 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أمازون" تقتحم سوق الإنترنت فائق السرعة


وكالات / سما /

تعترم شركة "أمازون" بناء شبكة تضم أكثر من ثلاثة آلاف قمر صناعي عبر مشروع ضخم، يهدف لتقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة.

وأفادت الشركة بأن المشروع سيطلق مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض، لتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت الفائق السرعة لكل من يفتقرون للاستفادة من الخدمة الأساسية لإنترنت النطاق العريض حول العالم.

وجرى تقديم تفاصيل المشروع إلى الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ويواجه مشروع أمازون للأقمار الصناعية منافسة كبيرة من مشاريع مماثلة لشركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك وشركة "وان ويب" المدعومة من إيرباص وغيرهما.

#أمازون #الإنترنت

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أبرز ملامح "صفقة القرن" و عدة دول تتقاسم الادوار لتمريرها

صحيفة تكشف أسباب اعتقال مصر للقيادي زكي السكني

حماس: مسيرات العودة مستمرة والتفاهمات تسير وفق جدول زمني و هذا ابرز ما قامت "اسرائيل" بتنفيذه..

أسماء المقبولين للعمل في المدارس الحكومية على بند التشغيل المؤقت

سوريا تهدد "إسرائيل" بالخيار العسكري لاستعادة الجولان

الاحمد: حماس تسعى لان تكون جزء من صفقة القرن والرئيس يقوم بتحركات لمنع قيام دولة بغزة

الجيش يتحرك لتحرير طربلس ومصراتة تدفع بتعزيزات للمواجهة وغوتيريش يدعو لضبط النفس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: لن أسلم غزة لابو مازن والانقسام مصلحة إسرائيلية وحماس ملجومة وتريد فترة هدوء

مركز أبحاث الأمن القوميّ: سلاح الجوّ عاجز و”القُبّة الحديديّة” فشلت ولا بُدّ من عمليّةٍ بريّةٍ

نتنياهو يكشف عن تفاصيل صفقة القرن

تخوفات إسرائيلية من وقوع عمليات اختطاف خلال إضراب الأسرى

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "انتصار الكرامة" ضمن مسيرات العودة