انطلاق خاصية الشراء والدفع عبر تطبيق الانستغرام

وكالات / سما /

في ظل الانتشار الواسع للتسوق والشراء عبر الانترنت عبر أنحاء العالم، أعلن موقع "الإنستغرام" عن إطلاق خاصية الشراء والدفع من خلال التطبيق مباشرة.

حيث أن هناك أكثر من عشرون علامة تجارية ستكون متاحة للشراء منها من خلال التطبيق مثلا أديداس، نايكي، إتش أند أم، بيربيري، وغيرهم.

وعن طرق الدفع، فيمكن من خلال البطاقة الإتمانية دفع حساب المنتجات، أو عن طريق خدمة باي بال.

وستكون طريقة التسوق والشراء يسيرة وغير معقدة من خلال إضافة خيار جديد"checkout on Instagran".

وبمجرد الضغط على ذلك الخيار وإختيار المنتجات، تكون وثقت عملية الشراء مع كتابة البيانات ورقم بطاقة الائتمان.

وقد فعلت تلك الخاصية بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعند إثبات نجاحها ستفعل بباقي أنحاء العالم.