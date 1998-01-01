هلال القدس يستعيد صدارة دوري المحترفين

رام الله / سما /

استعاد هلال القدس، صدارة دوري القدس للمحترفين بالضفة الغربية، بعد تغلبه، على ضيفه مركز طولكرم متذيل الترتيب بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 14.

وأدى هذا الفوز إلى ارتفاع رصيد هلال القدس إلى 33 نقطة، حيث تفوق بفارق الأهداف عن مركز بلاطة الذي تراجع للمركز الثاني.

وواجه هلال القدس صعوبات خلال الشوط الأول، حيث انتظر الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليفتتح النتيجة عن طريق محمد يامين.

في الشوط الثاني، فرض الهلال أفضليته الكاملة على المباراة، واندفع لاعبوه للأمام بحثاً عن المزيد من الأهداف، وذلك من خلال تحركات المزعج عدي الدباغ ومحمود عويسات والمساندة الدائمة من لاعب الوسط محمد يامين، إضافة للجناح العصري الأيمن موسى فيراوي.

وأثمرت محاولات الهجوم المتعددة عن نجاح الفريق في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني، من ركلة جزاء، حيث نجح الدباغ في التوغل داخل الصندوق فتعرض للدفع ونال ركلة جزاء في د.63 ترجمها زميله محمود عويسات للهدف الثاني في شباك الحارس احمد خليفة.

استمر توغلات الهلال مع التراجع البدني الواضح في أداء المركز، وعاد الهلال من هجمة أيضاً قادها المزعج الدباغ ونال ركلة جزاء بعد عرقلة زميله محمد يامين، انبرى لها الدباغ ووضعها بكل ثقة على يسار الحارس خليفة لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة لفريق العاصمة.