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ناسا: هذا هو تاريخ إرسال البشر إلى المريخ

الجمعة 05 أبريل 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناسا: هذا هو تاريخ إرسال البشر إلى المريخ


وكالات / سما /

بعد أن أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عزمها إرسال رواد فضاء مجدداً إلى القمر عام 2024، كشفت عن نيتها إرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2033.

وقال مدير "ناسا"، جيم برايدنستاين، الثلاثاء، إنه بغية الوصول إلى هذا الهدف، يجب التحرك بسرعة.

وصرح برايدنستاين خلال جلسة استماع في الكونغرس: "نريد تحقيق الهبوط على المريخ في العام 2033"، موضحاً: "يمكننا التحضير لعملية الهبوط على المريخ عن طريق التحضير للهبوط على سطح القمر".

وتسعى "ناسا" إلى تنفيذ خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي كلف نائبه، مايك بنس، بالإعلان عن تقريب موعد إرسال رواد مجدداً إلى القمر أربع سنوات ليصبح في 2024.

إلا أن العديد من الخبراء يشككون في قدرة الوكالة على تنفيذ المهمة في الوقت المحدد لها، خصوصاً للتأخيرات في إنجاز الصاروخ الثقيل الجديد (اس ال اس) الذي تجمعه شركة "بوينغ".

وستستغرق أي مهمة إلى المريخ سنتين على الأقل نظراً إلى بعد مسافته، فالوصول إليه وحده يحتاج إلى ستة أشهر مقابل ثلاثة أيام للوصول إلى القمر.

كما أنه لا يمكن القيام برحلة ذهاباً وإياباً إلى المريخ إلا عندما يكون الكوكب الأحمر متموضعاً على الجانب نفسه من الشمس مثل الأرض، وهو أمر يحدث كل 26 شهراً تقريباً، وبالتالي فإن التواريخ تكون 2031 و2033 وهكذا.

#ناسا

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