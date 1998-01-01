أليجري يلمح لمشاركة رونالدو أمام أياكس

وكالات / سما /

أكد المدرب ماسيمليانو أليجري على صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه يوفنتوس مع ضيفه آي سي ميلان ، مساء السبت ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

ويغيب كريستيانو رونالدو منذ فترة التوقف الدولي عندما تعرض لإصابة بأوتار الركبة خلال تواجده مع منتخب بلاده ، وقال أليجري في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الجمعة “كريستيانو رونالدو يعطي إشارات جيدة وأثق من جاهزيته لمباراة أياكس في الذهاب ، ديبالا وماندزوكيتش وسبينازولا جاهزون لمباراة ميلان ، دوجلاس كوستا يجب أن يتاح أمام أياكس ، كوادرادو سيكون جاهزاً أمام سبال إذا سار كل شيء على ما يرام ، كاسيريس سيبتعد عن الملاعب لثلاثة أسابيع”.

وتطرق إلى مباراة ميلان ، بقوله “يوفنتوس ضد ميلان تكون مباراة متوازنة دائماً ، المباراة ستكون صعبة ومحفزة لنا ويجب أن تعيدنا لأجواء دوري أبطال أوروبا ، اللقب الثامن ؟ ، لن نحتفل إلا عند تتويجنا باللقب ، الفوز بثمانية ألقاب متتالية ليس سهلاً ، موسمنا غير عادي رغم أن ملاحقنا نابولي يقدم موسماً متوسطاً”.

ويستعد يوفنتوس الآن لخوض مباراتين من العيار الثقيل ، الأولى أمام ميلان ، ومن ثم أياكس أمستردام في العاشر من الشهر الحالي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.