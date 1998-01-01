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نجم مانشستر يونايتد منفتح على الانتقال للدوري الإيطالي

الجمعة 05 أبريل 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم مانشستر يونايتد منفتح على الانتقال للدوري الإيطالي


وكالات / سما /

كشف وكيل أعمال روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إن موكله منفتح بشكل كبير على فكرة الانتقال إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال المستقبل القريب.

وجاءت تصريحات فيديريكو باستوريلو في مقابلة مع محطة “سكاي سبورتس” البريطانية ، والتي شدد من خلالها أن الأبواب ليست مغلقة أمام أي خيار بما في ذلك اللعب في الدوري الإيطالي.

وقال وكيل أعمال لوكاكو : “موكلي الآن يركز على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ، المعركة من أجل المركز الثالث والرابع في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية ، لذا سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم”.

وتابع بقوله : “لوكاكو يحب التعرف على الثقافات الأخرى وأنماط كرة القدم المختلفة ، هو يرى مسيرته في مختلف البلدان لأنه يرغب في الفوز بالبطولات لإثبات نفسه وإخبار أولاده لقد فزت هناك وهناك وهناك وكنت لاعباً رائعاً في أفضل البطولات”.

وحول رغبة النجم البلجيكي في الاحتراف بالدوري الإيطالي وأجاب : “المستقبل مفتوح على جميع الخيارات ، ولكن في الوقت الحالي لا نريد التطرق لذلك لأن الموسم يمر في لحظة مهمة ، لوكاكو يحب إيطاليا ، عندما كان طفلاً كان يتابع الدوري الإيطالي”.

#مانشستر يونايتد #الدوري الإيطالي

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