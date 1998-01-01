ريال مدريد سيجني نصف مليار من بيع لاعبيه هذا الصيف

وكالات / سما /

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً يوضح العائد المادي الذي سيجنيه ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية من بيعه بعض اللاعبين في صفوف الفريق، منهم من تطالب الجماهير برحيلهم بسبب تدني مستواهم والبعض الآخر هو من يريد الرحيل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك العديد من اللاعبين المرشحين للرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو هذا الصيف في ظل الثورة التي يخطط لها فلورنتيو بيريز، وقد يدخل على خزانة النادي 470 مليون يورو من عمليات البيع.

بالطبع أكثر لاعب سوف يستفيد ريال مدريد من بيعه هو رافاييل فاران الذي يطالب بالرحيل بحسب العديد من المصادر، ولن يتخلى النادي عن المدافع الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم بأقل من 100 مليون يورو، وهو سعر منطقي مقارنة بأسعار المدافعين المميزين في الآونة الأخيرة، خصوصاً وأنه ما زال صغيراً بالسن ولم يتجاوز 25 من عمره.

كذلك سيحصل الريال على 42 مليون يورو في حال أراد بايرن ميونخ تفعيل بند شراء خاميس رودريجيز هذا الصيف، وحتى إن رفض النادي البافاري ذلك، يمكن لبيريز بيعه بسهولة بهذا المبلغ أو أكثر لأي نادٍ آخر.

وأصبح هناك حديث عن مغادرة توني كروس في الآونة الأخيرة، وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن قيمته السوقية تبلغ 80 مليون يورو، ومن الصعب أن يفرط به الريال بأقل من هذا المبلغ.

وتبلغ القيمة السوقية لجاريث بيل وإيسكو 130 مليون يورو، بـ70 مليون للنجم الويلزي و60 مليون للدولي الإسباني، لكن صحيفة آس أوضحت أن النادي يخطط لبيع بيل مقابل 100 مليون في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.

أما بالنسبة لمارسيلو، فتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، وهو يساوي أكثر من هذا المبلغ، لكن بحكم تقدمه بالسن من الصعب أن ينجح الريال في تسويقه بأكثر من ذلك، في حين أن تشلسي مستعد للتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش مقابل 50 مليون يورو.

ويتبقى ماريانو دياز المتوقع أن يتخلى عنه زين الدين زيدان، والنادي الملكي قادر على بيعه مقابل 20 مليون، كما سيتخلى عن المدافع الشاب خيسوس فاييخو مقابل 10 ملايين يورو.

وأكدت آس في نهاية التقرير أن الريال سيجني 470 مليون يورو على الأقل من بيعه هؤلاء اللاعبين جميعاً، ومن الممكن أن يرتفع هذا المبلغ إلى 520 مليون يورو.