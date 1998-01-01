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نيمار عن فترته مع برشلونة : اشتقت لتلك الأيام

الجمعة 05 أبريل 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار عن فترته مع برشلونة : اشتقت لتلك الأيام


وكالات / سما /

استرجع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي ذكرياته مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، مشيرًا إلى أنه اشتاق لتلك الأيام.

وكان نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف عام 2017، لينتقل للعب في باريس سان جيرمان، بعدما دفع الأخير الشرط الجزائي في عقده الذي قدّر بـ 222 مليون يورو.

وبعد انضمام نيمار لباريس سان جيرمان، تحدثت الصحف الإسبانية بأن النجم البرازيلي ندم على رحيله عن برشلونة، ويتمنى العودة من جديد للبلاوجرانا.

وعاد نيمار من جديد لتدريبات فريق باريس سان جيرمان، بعد إصابته التي تعرض لها منذ فترة طويلة.

وتحدث نيمار حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلاً “لعبت مواسم جيدة للغاية مع برشلونة، لقد كنا فريقًا رائعًا داخل وخارج الملعب، والعلاقة بين اللاعبين كانت مثالية”.

وبسؤاله عن صداقته مع ليونيل ميسي، ولويس سواريز، واللعب معهما في برشلونة، رد قائلاً بدون تردد “اشتقت لتلك الأيام”.

وتكلم عن إصابته الأخيرة قائلاً “هذه هي أصعب اللحظات التي تمر على أي لاعب كرة قدم، الابتعاد عن الملعب، الخضوع لعملية جراحية، إنه أمر فظيع، لا استطيع البقاء بدون المشاركة والتدريب مع زملائي، هذا ليس شيئًا جميلاً، ولكنه جزءًا من عملنا”.

#نيمار دا سيلفا #برشلونة

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