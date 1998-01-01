مستوطنون يقتحمون مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين

جنين / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب مدينة جنين، ونفذوا أعمال عربدة على شارع جنين – نابلس، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا موقع المستوطنة تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا دينية فيها، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين ومارسوا أعمال عربدة في المكان.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز على مفترق بلدتي يعبد وعرابة، وعلى الشارع الالتفافي في محيط جنين وبالقرب من بلدة الزبابدة.