استطلاعات أخيرة : تقدم "كحول لافان" على الليكود ونسبة التصويت حاسمة

القدس المحتلة/سما/

كشفت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، الجمعة، قبل أربعة أيام على موعد إجراء انتخابات الكنيست، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، عن تقدم قائمة "كاحول لافان" في فارق متفاوت عن الليكود، وسط تفوق ثابت لمعسكر اليمين، وتعزيز قوة الأحزاب الصغيرة على حساب الأحزاب الكبيرة.

وأظهر استطلاع للرأي لصحيفة "معاريف"، نشر اليوم، تراجعا في قوة الأحزاب الكبيرة لصالح الأحزاب الصغيرة، وتفوق "كاحول لافان" على "الليكود" بفارق بسيط. كما أظهر أن معسكر اليمين يحصل على 64 مقعدا.

كما أشار الاستطلاع إلى تأثير نسبة التصويت الحاسم في يوم الانتخابات على الأحزاب الصغيرة بوجه خاص، مشددا على الصوت الروسي والصوت العربي.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "رافي سميث"، فإن "كاحول لافان" يحصل على 28 مقعدا، أي أنه يخسر معقدين مقارنة بالاستطلاع السابق، بينما يحصل "الليكود" على 27 مقعدا، وبخسارة مقعدين أيضا عن الاستطلاع السابق.

في المقابل، يحصل حزب "العمل" على 9 مقاعد، أي بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق، وبذلك يكون القوة الثالثة في الكنيست.

ويحصل كل من "اتحاد أحزاب اليمين" وتحالف الجبهة والعربية التغيير و"يهدوت هتوراه" و"شاس" على 6 مقاعد، بينما يحصل كل من "اليمين الجديد" و"كولانو" و"يسرائيل بيتينو" و"ميرتس" على 5 مقاعد.

ويحصل على 4 مقاعد كل من تحالف الموحدة والتجمع و"زيهوت" و"غيشر".

ويشير الاستطلاع إلى أن أي تغيير طفيف في عملية التصويت قد يؤدي إلى خروج أحد الأحزاب الصغيرة من الكنيست أو يعزز قوتها.

كما أظهر الاستطلاع أهمية حاسمة لنسبة التصويت يوم الانتخابات، مع التشديد على الصوت الروسي والصوت العربي.

ويحصل معسكر اليمين، بحسب النتائج، والذي يضم "زيهوت" على 64 مقعدا.

أجري الاستطلاع يومي الأربعاء والخميس، وشمل عينة مؤلفة من 1097 شخصا، بنسبة خطأ تصل إلى 3%.

استطلاع صحيفة "يديعوت أحرونوت"

وبحسب آخر استطلاع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يجرى قبل انتخابات الكنيست، نشر اليوم، فإن حزب "كاحول لافان" يحصل على 30 مقعدا، مقابل 26 مقعدا لـ"الليكود"، بينما يحصل معسكر اليمين على 63 مقعدا في المجموع.

أجري الاستطلاع من قبل معهد "مدغام" بإشراف د. مينا تيسماح، وفحص عينة مكونة من 1023 شخصا. بنسبة خطأ تصل إلى 3.4% في الاتجاهين.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب "العمل" يحصل على 11 مقعدا، مقابل 7 مقاعد لكل من "يهدوت هتوراه" وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، بينما يحصل "اليمين الجديد" على 6 مقاعد.

ويحصل كل من "شاس" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"ميرتس" و"كولانو" و"زيهوت" على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" وتحالف الموحدة والتجمع.

وعن الأنسب لرئاسة الحكومة القادمة، حصل نتنياهو على 41%، مقابل 32% لغانتس.

وردا على سؤال من سيشكل الحكومة القادمة، حصل نتنياهو على 58%، مقابل 21% لغانتس.

وحول سؤال "من باعتقادك سيشكل الحكومة القادمة؟"، حصل نتنياهو على 36% مقابل 35% لغانتس.

استطلاع "يسرائيل هيوم"

وعلى نحو مغاير، أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" وقناة "i24News"، نشر اليوم، أن حزب "كاحول لافان" هو أكبر كتلة في الكنيست، وأن معسكر اليمين يحصل على 64 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع، فإن "كاحول لافان" يحصل على 32 مقعدا، مقابل 27 مقعدا لحزب "الليكود"، ويحل حزب "العمل" في المكان الثالث بـ10 مقاعد.

في المقابل، يحصل كل من "ميرتس" وكتلة "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، في حين يحصل كل من تحالف الجبهة والعربية للتغيير، "اليمين الجديد" و"تحالف أحزاب اليمين" و"زيهوت" و"كولانو" على 6 مقاعد، ويقتصر تمثيل "شاس" على 5 مقاعد.