تخوفات إسرائيلية من وقوع عمليات اختطاف خلال إضراب الأسرى

القدس المحتلة / سما /

يبدأ الأسرى في السجون الإسرائيلية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، يوم الأحد القادم، للمطالبة بإزالة اجهزة التشويش، وتحسين ظروفهم المعيشية بالسجون.

وقالت القناة الـ 13 العبرية، صباح اليوم الجمعة، إن مصلحة السجون تستعد لمواجهة الإضراب، وسط تخوفات من وقوع حوادث اختطاف وطعن للسجانين، خلال فترة الإضراب.

ونقلت القناة العبرية، عن مصادر بمصلحة السجون الإسرائيلية، قولها: "نرفض وبشدة الموافقة على إزالة أجهزة التشويش من أقسام الأسرى بالسجون".

وبحسب القناة العبرية، أعلن أسرى حركة فتح، أنهم سيشاركون في الإضراب المفتوح، الذي ينظمه أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية.

وأشارت القناة العبرية، الى أن وجود تخوفات إسرائيلية، من وقوع عمليات أمنية أو حوداث اختطاف لجنود إسرائيليين بالخارج، من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، البالغ عددهم 6000 أسير.