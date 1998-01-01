  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تخوفات إسرائيلية من وقوع عمليات اختطاف خلال إضراب الأسرى

الجمعة 05 أبريل 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخوفات إسرائيلية من وقوع عمليات اختطاف خلال إضراب الأسرى


القدس المحتلة / سما /

يبدأ الأسرى  في السجون الإسرائيلية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، يوم الأحد القادم، للمطالبة بإزالة اجهزة التشويش، وتحسين ظروفهم المعيشية بالسجون.

وقالت القناة الـ 13 العبرية، صباح اليوم الجمعة، إن مصلحة السجون تستعد لمواجهة الإضراب، وسط تخوفات من وقوع حوادث اختطاف وطعن للسجانين، خلال فترة الإضراب.

ونقلت القناة العبرية، عن مصادر بمصلحة السجون الإسرائيلية، قولها: "نرفض وبشدة الموافقة على إزالة أجهزة التشويش من أقسام الأسرى بالسجون".

وبحسب القناة العبرية، أعلن أسرى حركة فتح، أنهم سيشاركون في الإضراب المفتوح، الذي ينظمه أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية.

وأشارت القناة العبرية، الى أن وجود تخوفات إسرائيلية، من وقوع عمليات أمنية أو حوداث اختطاف لجنود إسرائيليين بالخارج، من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، البالغ عددهم 6000 أسير.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أبرز ملامح "صفقة القرن" و عدة دول تتقاسم الادوار لتمريرها

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "بركان"

معاريف: يجب انضمام حماس لصفقة القرن ونزع سلاحها ودون ذلك تدميرها

الرئاسة الفلسطينية : حماس لا تعي ما يُخططٌُ لها لتكون جزءا من "صفقة القرن"

سوريا تهدد "إسرائيل" بالخيار العسكري لاستعادة الجولان

مالية غزة : صرف سلفة لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم اليوم

بالصور.. جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل مركبة النمر العسكرية

الأخبار الرئيسية

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "انتصار الكرامة" ضمن مسيرات العودة

أسماء المقبولين للعمل في المدارس الحكومية على بند التشغيل المؤقت

الاحمد: حماس تسعى لان تكون جزء من صفقة القرن والرئيس يقوم بتحركات لمنع قيام دولة بغزة

حماس

حماس: مسيرات العودة مستمرة والتفاهمات تسير وفق جدول زمني و هذا ابرز ما قامت "اسرائيل" بتنفيذه..

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "بركان"