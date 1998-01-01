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الخارجية الأردنية تتابع إعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها في إيلات

الجمعة 05 أبريل 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية تتابع إعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها في إيلات


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية الأردنية يوم الخميس، أنها تتابع حادثة اعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها في مدينة إيلات.

ونقلت الخارجية عن متحدثها سفيان القضاة، إن "الوزارة تتابع بشكل حثيث حادثة تعرض أحد المواطنين الأردنيين العاملين في إيلات، للاعتداء من قبل مواطن إسرائيلي".

وأضاف أن "الوزارة تتواصل من خلال سفارتنا في تل أبيب، مع السلطات الإسرائيلية المختصة للوقوف على تطورات الحادثة وأسبابها ومتابعة مجريات التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية والقضائية المختصة".

وأوضح "القضاة"، أن "سفارتنا في تل أبيب تتابع حالة المواطن الصحية، وأكدت فوراً على الجهات الرسمية الإسرائيلية ضرورة أن يحظى المواطن الأردني بالرعاية الصحية اللازمة والضرورية، وتقديم ما يمكن من مساعدة له".

واستدرك "كما قامت (السفارة الأردنية) بإيفاد القنصل (لم تذكر اسمه) إلى المستشفى للاطمئنان على صحة المواطن ومتابعة التحقيقات بصورة مباشرة".

ونوه القضاة،بأن "المواطن الأردني موجود حاليا في أحد مستشفيات مدينة بئر السبع، حيث يتلقى العلاج، وحالته بحمد الله كما تشير المعلومات الأولية مستقرة ولا تدعو للقلق".

ولفت البيان، إلى أن الخارجية الإسرائيلية أبلغت السفير الأردني أن المعتدي اعترف بفعلته ويجري إعداد لائحة اتهام بحقه لتقديمه للمحاكمة حال الانتهاء من التحقيق معه.

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