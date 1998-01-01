  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية

الجمعة 05 أبريل 2019 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية


وكالات

كشفت مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة أن الرياض هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل دول "أوبك" عرضة للقضاء الخاص بمكافحة الاحتكار.

وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن 3 مصادر مطلعة قالت إن خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة.

وقال اثنان من المصادر إن الخطة نوقشت مع أعضاء في "أوبك"، كما أكد مصدر ثالث مطلع على سياسة النفط السعودية أن الرياض نقلت التهديد أيضا إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة.

هذا ويرى مراقبون أن احتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم "نوبك" حيز التنفيذ ضئيلة، كما أنه ليس من المرجح أن تمضي السعودية قدما في تهديدها، لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة يعد دلالة على انزعاج المملكة من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لأوبك.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: عرضنا غزة على زعماء عرب كثيرين بعد احتلالها فرفضوا ..

إصابة شاب من غزة بجراح حرجة للغاية أثناء ملاحقته من الشرطة التركية

معاريف: يجب انضمام حماس لصفقة القرن ونزع سلاحها ودون ذلك تدميرها

انا "تاليا" من غزة لا أسمعك هل بإمكانك ان تسمعني ؟!

الرئاسة الفلسطينية : حماس لا تعي ما يُخططٌُ لها لتكون جزءا من "صفقة القرن"

"الكهرباء" : تحسن ملحوظ بجدول التوزيع بدءًا من اليوم

سوريا تهدد "إسرائيل" بالخيار العسكري لاستعادة الجولان

الأخبار الرئيسية

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "انتصار الكرامة" ضمن مسيرات العودة

الاحمد: حماس تسعى لان تكون جزء من صفقة القرن والرئيس يقوم بتحركات لمنع قيام دولة بغزة

حماس

حماس: مسيرات العودة مستمرة والتفاهمات تسير وفق جدول زمني و هذا ابرز ما قامت "اسرائيل" بتنفيذه..

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "بركان"

الرئاسة الفلسطينية : حماس لا تعي ما يُخططٌُ لها لتكون جزءا من "صفقة القرن"