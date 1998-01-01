توقعات بإصدار أوامر بفحص شبهات جنائية تتعلق بأسهم نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

تشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، سيصدران قريبًا، أوامر للشرطة تقضي بفحص شبهات جنائية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تتعلق بالتقارير التي سلمها للجهات الرقابية حول الأسهم التي اشتراها ثم باعها لابن عمه نتان ميليكوفسكي، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر قضائي.

وبحسب المصدر، فإن مكتب مراقب الدولة يعتقد أن التقارير حول أصول نتنياهو التي تم تسليمها للمستشار القضائي للحكومة تثير الشكوك حول شبهات جنائية وعلى نتنياهو أن يقدم إفادته حول هذه المسألة.

ولفت المصدر إلى أن مراقب الدولة لم يصدر أوامر مباشرة لجهات التحقيق بالشروع بإجراء تحقيقات جنائية في هذا الشأن، غير أن محتويات التقارير والبيانات حول أصول نتنياهو التي تم تقديمها لا تبقي أمام المراقب غير المطالبة ففحص الشبهات الجنائية.

وشددت القناة على أن المخول الوحيد بإصدار أوامر للشرطة بالتحقيق في شبهات جنائية في هذا الإطار، هو المدي العام، الذي يدرس إصدار أوامر للشرطة خلال الفترة المقبلة.

في الشهر الماضي، منذ أن نشرت لجنة التصاريح التابعة لمكتب مراقب الدولة أن نتنياهو أبرم اتفاقات مع ابن عمه، لم يتم الإبلاغ عن معظمها، بدأ المدعي العام، في جمع المواد التي وصلت إلى مكتبه بهذا الشأن، علمًا بأن معظم المواد جُمعت من قبل لجنة التصاريح.

وكشفت القناة 13، نهاية الشهر الماضي، عن أنه كان بحوزة نتنياهو، في العام 2010، أسهم في شركة مع قريبه نتان ميليكوفسكي، ورد أسهما على أنها إحد الشركات التي قدمت خدمات لشركة "تيسنكروب"، المرتبطة في قضية الفساد المتعلقة بصفقة الغواصات، والتي ما زالت الشرطة الإسرائيلية تحقق فيها.

ووفقا للقناة 13، فإن الشرطة تحقق حاليا في العلاقة بين الأسهم التي كانت بحوزة نتنياهو وقضية الغواصات، ويمكن لهذا التحقيق أن يربطه بالقضية. ويذكر أن مندلبليت، نشر قبل أسبوعين لائحة شبهات ضد نتنياهو في الملفات 1000 و2000 و4000، ونسب إليه فيها شبهات بمخالفات فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو قد طلب من لجنة تابعة لمكتب مراقب الدولة بالسماح بأن يتحمل ميليكوفسكي جزءا من تمويل محاكمته في القضايا الثلاث المذكورة. ورفضت اللجنة طلب نتنياهو، وأشارت إلى أنه في العام 2009، وافقت اللجنة على طلب آخر قدمه نتنياهو بأن يدفع له قريبه ضريبة على الأسهم التي كانت بحوزته لشركة لإنتاج الفولاذ وباعها. و"تيسنكروب" هي أحد الزبائن الأساسية لشركة صناعة الفولاذ.

وفي أعقاب طلب نتنياهو الأخير، حول مكتب المراقب طلب نتنياهو إلى مندلبليت والمدعي العام، شاي نيتسان، وقررت النيابة العامة التحقيق في الأمر، بشكل أولي. ونفى نتنياهو الشبهات الجديدة ضد ووصفها بأنها "أنباء كاذبة".