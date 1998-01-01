بسيسو يبحث مع عدد من المؤسسات الثقافية والفنية احتياجات فلسطين للصناعات الإبداعية

رام الله / سما /

بحث ايهاب بسيسو وزير الثقافة، بمقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، مع عدد من المؤسسات الثقافية والفنية المحلية والعالمية، احتياجات فلسطين للصناعات الإبداعية في مجال الثقافة، كما ناقش معهم إدخال مدينة رام الله في الشبكة العالمية الموسيقية التابعة لليونسكو للعام 2019.

وأوضح بسيسو خلال الاجتماع الذي يأتي في سياق معرض فلسطين للموسيقى الذي يقام في فلسطين للمرة الثالثة، أن الاستدامة والاستقرار عاملان رئيسيان في مجال تطوير الصناعات الإبداعية والإنتاجات في مجال الموسيقى والفنون، مشيراً إلى ضرورة دعم فكرة المدينة الإبداعية في الصناعات والإنتاج الإبداعي، وكيفية حمايته والحفاظ عليه ما يفتح الآفاق ويخلق الفرص في عدة مجالات.

وقال بسيسو "إن الفعاليات الثقافية بحد ذاتها منشطة للاقتصاد الوطني وتعود على الدولة بمردودات ايجابية من خلال العلاقة بين مشغلات الفعل الثقافي، والنموذج على ذلك بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020"، مؤكداً دعم الوزارة للاستراتيجية الثقافية الإبداعية عبر المسارح ومشاركة الموسيقيين وإنتاج الثقافة والفنون بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى مشروع المكتبة الوطنية ودورها في الحفاظ على الإنتاج الثقافي من خلال حفظ الإصدارات وتسجيلها وحمايتها وأرشفتها ومأسستها، مثل تاريخ الموسيقى والفن في فلسطين.