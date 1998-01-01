دمشق: لا علم لنا بموضوع رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل

دمشق /سما/

نفى مصدر إعلامي سوري ما تم تداوله حول تسليم سورية رفات جندي اسرائيلي اختفت اثاره في معركة السلطان يعقوب بين القوات السورية وجيش الاحتلال في لبنان عام 1982.

وقال المصدر في تصريح نقلته وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، إنه " لا علم لسورية بموضوع رفات الجندي الإسرائيلي، وان ما جرى هو دليل جديد يؤكد تعاون المجموعات الإرهابية مع الموساد".

وأضاف المصدر: أنه لا توجد لدينا أي معلومات حول موضوع الرفات برمته ولا تواجده من عدمه.

واتهمت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية روسيا بأنها قامت بتسليم جثة جندي اسرائيلي قتل خلال معارك القوات السورية في لبنان قبل 37 عاما.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) امس الاربعاء " مجموعات مسلحة كانت في مخيم اليرموك لللاجئي الفلسطينيين جنوب دمشق، اعطت الموساد الاسرائيلي معلومات عن مكان قبر الجندي الاسرائيلي زخاريا باومل، ولكنها لم تتمكن من اخراج الجثة، وتكفلت روسيا بإخراجها بعد ان زودتها اسرائيل بالمعلومات، واخرجت بقايا الجثة من قبل الروس وتم تسليمها في روسيا الى اسرائيل" .

وفي وقت سابق من اليوم، شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش زيارته لموسكو، في مراسم رسمية أقامتها وزارة الدفاع الروسي لتسليم بقايا أغراض باومل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس استعادة رفات العريف زخاريا باوم المفقود منذ الحرب اللبنانية عام 1982 .

وكان بوتين قال خلال استقباله نتنياهو إن قوات روسية وسورية هي التي عثرت على رفات الجندي. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس استعادة رفات الجندي "بعملية استخباراتية"، فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بوتين القول إن العثور على رفات الجندي "لم يكن سهلا".