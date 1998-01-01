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الرئيس عباس يتسلم رسالة من نظيره الفرنسي وهذا مفادها..

الخميس 04 أبريل 2019 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم رسالة من نظيره الفرنسي وهذا مفادها..


رام الله / سما /

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس،  رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعرب الرئيس الفرنسي في رسالته، عن قلقه وأسفه لقرار السلطات الاسرائيلية بتجميد جزء من العوائد الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبراً ان هذا القرار سيقود إلى مفاقمة الوضع المالي الفلسطيني الصعب.

واعتبر الرئيس ماكرون، ان القرار الاسرائيلي يتعارض مع احكام بروتوكول باريس، ويساهم في إضعاف مجموعة القواعد الخاصة باتفاقيات أوسلو التي لا تزال تشكل الإطار السياسي والقضائي الأساسي لإقامة سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.

واكد الرئيس الفرنسي في رسالته، دعوته لاحترام كافة الالتزامات بموجب اتفاقيات أوسلو، لاسيما التزامات بروتوكول باريس، وسعي فرنسا مع شركائها الاوروبيين والدوليين لحث السلطات الاسرائيلية على تحويل كافة المبالغ الفلسطينية المستحقة تنفيذاً لالتزاماتها.

وجدد الرئيس ماكرون، التأكيد على استعداد فرنسا لمواكبة متطلبات التطبيق التام لبروتوكول باريس، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليتمكن من العيش بحرية وكرامة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال الاستمرار في دعم الموازنة الفلسطينية ودعم "الأونروا".

وختم ماكرون رسالته، بالتأكيد على التزام فرنسا السياسي بإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وفق حل الدولتين.

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