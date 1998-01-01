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في حال انعقادها بقطر.. "الرباعية العربية" تعلن مقاطعة الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي

الخميس 04 أبريل 2019 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
في حال انعقادها بقطر.. "الرباعية العربية" تعلن مقاطعة الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي


ابو ظبي /سما/

 أصدرت دول "الرباعية العربية" المقاطعة لدولة قطر بيانا مشتركا حول استضافة الدوحة لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي.

وتضم الرباعية العربية، كلا من السعودية ومصر والامارات والبحرين.

وبحسب وكالة "وام" أصدرت كل من دولة الإمارات، و السعودية، و البحرين، و مصر بيان "أشارت خلاله  للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف، الى اعتراضهم على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل/ نيسان الجاري".

ولفتت الرباعية في بيانها الى  "الإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة"، على حد قول البيان الرباعي.

وأضاف: أنه "حيث إن دولة قطر لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها".

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