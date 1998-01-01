القدس المحتلة / سما /

قال حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إن هناك تحولا كبيرا بين اليمين واليسار عما كان عليه الوضع في الانتخابات الماضية عام 2015.

وأضاف: أن ناخبو اليمين آنذاك كانوا يحافظون على درجة استنفار عالية للتصويت في الانتخابات في حين كان ناخبو اليسار غير مبالون بالانتخابات، إلا أن الوضع حاليا قد انعكس تماما .

وبحسب الصحيفة العبرية،اردف نتنياهو: "نحن أقرب للخسارة في الانتخابات المقبلة، حيث أعرب عن قلقه وخوفه وتوتره إزاء هذه المعطيات التي تنبئ بخطر كبير على حزب الليكود".