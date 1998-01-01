الاحمد: حماس تسعى لان تكون جزء من صفقة القرن والرئيس يقوم بتحركات لمنع قيام دولة بغزة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح حول اتفاق حماس مع اسرائيل حول التهدئة ان حماس تسعى لأن تكون جزءا من صفقة القرن بغض النظر عن الاسم وان اتفاق التهدئة يخضع للتجربة والاختبار لتكون جزءا من هذه الصفقة.

وشدد الاحمد لاذاعة "صوت فلسطين " الرسمية اليوم على ان الرئيس محمود عباس يقوم بتحركات للتصدي لاي محاولة تجعل قضية الانقسام ابدية او قيام دويلة في غزة وحكم ذاتي دائم في الضفة مجددا التأكيد على ان القيادة وفتح ستبقى يديها ممدودة لحماس حتى تتراجع عن موقفها وتحقق المصالحة وتنهي الانقسام .

ان يتم الاعلان عن تشكيلة الحكومة نهاية الاسبوع المقبل وان الموعد القانوني والنهائي هو الرابع عشر من نيسان الجاري..

وقال الاحمد ، ان حزبي الشعب وفدا وجبهتي النضال والتحرير سيشاركون في الحكومة المقبلة مشيرا الى ان الجبهة الديمقراطية اعلنت انها لا ترغب بالمشاركة الان وانه ربما في المستقبل القريب وان الجبهة الشعبية لم يعرض عليها المشاركة رغم لقاء رئيس الوزراء المكلف د. محمد اشتية بممثلي الشعبية...

وفيما يتعلق بصفقة القرن وان الادارة الاميريكية ستعلن بنودها في الخامس عشر من ايار المقبل اوضح الاحمد ان هذه الصفقة كلام فارغ لكنه اوضح انها تنفذ على الارض مشيرا الى ان الادراة الاميريكية واسرائيل تواصلان الاستفزاز من خلال اختيار تواريخ ذات مغزى عاطفي وتاريخي ولها علاقة بالصراع العربي الاسرائيلي..

وبين الاحمد ان الولايات المتحدة تحاول الضغط على الدول العربية ليتم التعامل مع صفقة القرن متوقعا ان تمارس ادارة ترامب ضغوطا على دول المنطقة ليكون هناك سلام اقتصادي ..

وقال الاحمد ان القيادة مقدمة على مجابهة جديدة وان الادارة الاميركية واسرائيل لن يحلمان بتحقيق صفقتهم وان شعبنا وقيادته متمسكان بالثوابت الوطنية مشيرا الى ان واشنطن تعد ثلاثة الى اربعة اشخاص فلسطينيين نكرات للتعامل معها لتنفيذ صفقة القرن مشددا على ان شعبنا سيكون لها بالمرصاد وسيبقى متمسكا بمنظمة التحرير وبحقوقه الوطنية ..