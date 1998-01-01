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"مصراتة" تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للعاصمة طربلس لمواجهة الجيش الوطني

الخميس 04 أبريل 2019 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مصراتة" تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للعاصمة طربلس لمواجهة الجيش الوطني


طرابلس /سما/

دفعت مدينة مصراتة ، اليوم الخميس، بقوّات كبيرة وتعزيزات عسكرية ضخمة إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على مدينة غريان التي تبعد عن العاصمة نحو 75 كلم عن طرابلس وتوجهه لمدن أقرب.

ومع تقدّم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس، استنفرت حكومة الوفاق الوطني كل قوّاتها، التي أغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى العاصمة، حيث أكدّت قوة حماية طرابلس في بيان أن "القوى العسكرية تتجمع الآن بعدة نقاط وتتمركز بالأماكن المكلفة بها للتصدي لأي هجوم وشيك على العاصمة طرابلس".

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قرّرت توسيع عملياتها العسكرية نحو المنطقة الغربية لليبيا، حيث تعارضها جماعات مسلّحة قويّة، خاصة التابعة لمدينة مصراتة، التي بدأت بالتحرك لمساندة القوات المرابطة بالعاصمة طرابلس.

وصاحبت هذه التطورات الميدانية مخاوف داخلية وأممية من وقوع مواجهات بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات الغرب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في وقت تتحضّر فيه مدينة غدامس لاستقبال كل الأطراف الليبية، في مؤتمر وطني جامع، يستهدف تحقيق الاستقرار، تحت سلطة حكومة واحدة.

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