منتدى في الأمم المتحدة تحت عنوان "تهديد الضم الفعلي- ماذا ينتظر فلسطين"

نيويورك /سما/

تعقد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اليوم الخميس، المنتدى السنوي المعني بقضية فلسطين تحت عنوان "تهديد الضم الفعلي- ماذا ينتظر فلسطين"، في مقرها بـمدينة نيويورك الأميركية.

وينظم المنتدى بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة العام نهاية العام الماضي للنقاش والخروج بتوصيات حول احتمال ضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثر ذلك على حل الدولتين والآفاق المستقبلية لإيجاد حل سلمي لقضية فلسطين.

ويقدم دبلوماسيون وسفراء دول ومراقبون في الأمم المتحدة، ومن تمت دعوتهم من خبراء ومختصين في هذا المجال، توصيات كي يتم اعتمادها في نهاية المنتدى، وتكون قابلة للتطبيق لوقف سياسات الاحتلال في ضم الأراضي من خلال خطوات قانونية وسياسية واقتصادية.

وكانت الأمم المتحدة عنونت منتدى العام الماضي بـ "سبعون عاما بعد 1984، الدروس المستفادة لتحقيق السلام".