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بالفيديو.. حفتر أمر قواته بتحرير العاصمة الليبية طرابلس من "الميليشيات"

الخميس 04 أبريل 2019 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. حفتر أمر قواته بتحرير العاصمة الليبية طرابلس من "الميليشيات"


طرابلس /سما/

 أَمَر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، قواته بالتقدّم تجاه العاصمة الليبية طرابلس، لـ"تحريرها من الميليشيات".وفق قوله.

وأعلن في تسجيل صوتي "انطلاق عملية تحرير طرابلس"، مطالبًا سكان العاصمة بـ"إلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم".

ودخلت قوات الجيش الوطني الليبي مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس، قادمة من مدينة صبراتة.

وأعلنت سيطرتها على مدينة صرمان 60 كم غرب العاصمة طرابلس.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت عن بدء عملية تحرير المنطقة الغربية.

وتحركت صباح الأربعاء أرتال عسكرية كبيرة تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من مدينة بنغازي شرقا باتجاه الغرب، محملة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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