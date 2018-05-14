"إسرائيل" تسلم أحد مواطنيها للمحاكمة في أمريكا

القدس المحتلة / سما /

سلمت "إسرائيل"، اليوم الخميس، أحد مواطنيها يدعى توماس غروس من هرتسليا ، إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة قتل والدته.

وأوضح موقع مفزاك لايف العبري، أن المدعو مدان بارتكاب جريمة ارتكبت في ولاية فلوريدا الأمريكية عام 2012.

وذكر الموقع، أنه بناء على طلب التسليم المقدم من السلطات الأمريكية، غادر جروس إسرائيل ووصل لبضعة أيام مع والدته التي تعيش في فلوريدا، عشية عودته إلى إسرائيل لكنه تخلى عنه وخدرها وقادها في سيارتها إلى المرآب وطعنها حتى الموت بسكين.

وأشار "مفزاك لابف" العبري، الى أن في 14.5.2018، أعلنت محكمة القدس المركزية عن قرارها بتسليم غروس إلى الولايات المتحدة، وفي 25 فبراير 2019، رفضت المحكمة العليا استئنافه ضد القرار، واليوم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.