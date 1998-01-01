  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: مسيرات العودة مستمرة والتفاهمات تسير وفق جدول زمني و هذا ابرز ما قامت "اسرائيل" بتنفيذه..

الخميس 04 أبريل 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مسيرات العودة مستمرة والتفاهمات تسير وفق جدول زمني و هذا ابرز ما قامت "اسرائيل" بتنفيذه..


غزة / سما /

أكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، مساء اليوم الخميس، أن مسيرات العودة مستمرة وتفاهمات كسر الحصار تسير وفق جدول زمني وبتدرج دون أي ثمن سياسي

واوضح القانوع عبر حسابه على موقع فيسبوك أن التفاهمات بين اسرائيل وحماس بدأت بتوسيع مساحة الصيد 15 ميلًا بحريًا، اضافة الى توفير منحة مالية لتشغيل 20 ألف مواطن بغزة.

وتابع: أن التفاهمات التي بدأت اسرائيل بتنفيذها تشمل رفع الحظر عما يزيد عن 80 صنف (مزدوجة الاستخدام)، و استمرار منحة الكهرباء واستئناف مشروع مساعدة الأسر الفقيرة

وأضاف: الشكر لدولة قطر أكثر الدول دعمًا للمشاريع وتغطيتها.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: ترامب سيطرح "صفقة القرن" في ذكرى النكبة وشخصيات عربية تم ابلاغها بذلك

ابو ظريفة لـ"سما: الفصائل تقرر تجميد استخدام "الأدوات الخشنة" على حدود القطاع

إصابة شاب من غزة بجراح حرجة للغاية أثناء ملاحقته من الشرطة التركية

استقالة وليد العوض من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب

شقيق جولدين: مكان أخي معروف وقريب جدا وحماس جعلت من حكومة إسرائيل جبانة

انا "تاليا" من غزة لا أسمعك هل بإمكانك ان تسمعني ؟!

"الكهرباء" : تحسن ملحوظ بجدول التوزيع بدءًا من اليوم

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "بركان"

الرئاسة الفلسطينية : حماس لا تعي ما يُخططٌُ لها لتكون جزءا من "صفقة القرن"

معاريف: يجب انضمام حماس لصفقة القرن ونزع سلاحها ودون ذلك تدميرها

نتنياهو: عرضنا غزة على زعماء عرب كثيرين بعد احتلالها فرفضوا ..

الشيخ : الحكومة الجديدة خلال الاسبوع القادم وسبعة فصائل ستشارك