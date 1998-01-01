حماس: مسيرات العودة مستمرة والتفاهمات تسير وفق جدول زمني و هذا ابرز ما قامت "اسرائيل" بتنفيذه..

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أكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، مساء اليوم الخميس، أن مسيرات العودة مستمرة وتفاهمات كسر الحصار تسير وفق جدول زمني وبتدرج دون أي ثمن سياسي

واوضح القانوع عبر حسابه على موقع فيسبوك أن التفاهمات بين اسرائيل وحماس بدأت بتوسيع مساحة الصيد 15 ميلًا بحريًا، اضافة الى توفير منحة مالية لتشغيل 20 ألف مواطن بغزة.

وتابع: أن التفاهمات التي بدأت اسرائيل بتنفيذها تشمل رفع الحظر عما يزيد عن 80 صنف (مزدوجة الاستخدام)، و استمرار منحة الكهرباء واستئناف مشروع مساعدة الأسر الفقيرة

وأضاف: الشكر لدولة قطر أكثر الدول دعمًا للمشاريع وتغطيتها.