  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح : اكتساح شبيبة "فتح" في جامعة الخليل رسالة مدوية

الخميس 04 أبريل 2019 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : اكتساح شبيبة "فتح" في جامعة الخليل رسالة مدوية


رام الله / سما /

أعربت حركة فتح عن ثقتها واعتزازها بالشبيبة الفتحاوية وأخوات دلال في جامعة الخليل، اليوم الخميس، معتبرة أن الاكتساح لكتلة الشهيد ياسر عرفات بثلاثين مقعدا مقابل أحد عشر لحماس هو رسالة مدوية لمن يهمه الأمر وخاصة أولئك المتآمرين على شعبنا وقضيتنا، والذين راهنوا على كي الوعي الوطني عند شبابنا الطلبة وجيل المستقبل الذي سيحمل الراية.

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، في بيان صدرعنه،  إن هذه النتائج التي دوت عاليا من جامعة الخليل تؤكد الالتفاف الجماهيري حول فتح ومشروعها الوطني وموقف الرئيس محمود عباس تجاه القدس وصفقة العار وملف أسر الشهداء والأسرى وتصديه للمؤامرة التي تحاك من أميركا وإسرائيل وبتواطؤ جهات ارتضت لنفسها الخيانة.

وأكد القواسمي أن الشعب الفلسطيني يثبت مرة تلو الأخرى أنه شعب عظيم بوعيه الوطني، وبحسه الذي يميز بين الخبيث والطيب، وبين الصادق والمنافق، وبين الذي يخدم الدين ويستخدمه لغايات دنيوية رخيصة، معبرا عن فخر حركة فتح للنهج الديمقراطي الذي نكرسه بين أبناء شعبنا على عكس ما تفعله حماس في غزة من تكريس لنظام قمعي بوليسي.

الأكثر قراءة اليوم

فلكيًا.. اول ايام شهر رمضان 2019

بالصور..الاحتلال يتمكن من اعادة جثة ضابط فقدت اثاره في حرب 1982 الى "اسرائيل"

صحيفة: ترامب سيطرح "صفقة القرن" في ذكرى النكبة وشخصيات عربية تم ابلاغها بذلك

ابو ظريفة لـ"سما: الفصائل تقرر تجميد استخدام "الأدوات الخشنة" على حدود القطاع

إصابة شاب من غزة بجراح حرجة للغاية أثناء ملاحقته من الشرطة التركية

استقالة وليد العوض من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب

شقيق جولدين: مكان أخي معروف وقريب جدا وحماس جعلت من حكومة إسرائيل جبانة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "بركان"

الرئاسة الفلسطينية : حماس لا تعي ما يُخططٌُ لها لتكون جزءا من "صفقة القرن"

معاريف: يجب انضمام حماس لصفقة القرن ونزع سلاحها ودون ذلك تدميرها

نتنياهو: عرضنا غزة على زعماء عرب كثيرين بعد احتلالها فرفضوا ..

الشيخ : الحكومة الجديدة خلال الاسبوع القادم وسبعة فصائل ستشارك