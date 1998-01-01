فتح : اكتساح شبيبة "فتح" في جامعة الخليل رسالة مدوية

رام الله / سما /

أعربت حركة فتح عن ثقتها واعتزازها بالشبيبة الفتحاوية وأخوات دلال في جامعة الخليل، اليوم الخميس، معتبرة أن الاكتساح لكتلة الشهيد ياسر عرفات بثلاثين مقعدا مقابل أحد عشر لحماس هو رسالة مدوية لمن يهمه الأمر وخاصة أولئك المتآمرين على شعبنا وقضيتنا، والذين راهنوا على كي الوعي الوطني عند شبابنا الطلبة وجيل المستقبل الذي سيحمل الراية.

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، في بيان صدرعنه، إن هذه النتائج التي دوت عاليا من جامعة الخليل تؤكد الالتفاف الجماهيري حول فتح ومشروعها الوطني وموقف الرئيس محمود عباس تجاه القدس وصفقة العار وملف أسر الشهداء والأسرى وتصديه للمؤامرة التي تحاك من أميركا وإسرائيل وبتواطؤ جهات ارتضت لنفسها الخيانة.

وأكد القواسمي أن الشعب الفلسطيني يثبت مرة تلو الأخرى أنه شعب عظيم بوعيه الوطني، وبحسه الذي يميز بين الخبيث والطيب، وبين الصادق والمنافق، وبين الذي يخدم الدين ويستخدمه لغايات دنيوية رخيصة، معبرا عن فخر حركة فتح للنهج الديمقراطي الذي نكرسه بين أبناء شعبنا على عكس ما تفعله حماس في غزة من تكريس لنظام قمعي بوليسي.