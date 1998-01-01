نابلس: القبض على مروّج مخدرات

نابلس / سما /

قبضت الشرطة الليلة الماضية، بمساندة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني وبمساعدة وحدة الكلاب البوليسية (K9)، على مروّج مخدرات، وضبطت بحوزته مواد يشتبه انها مخدرة في البلدة القديمة في نابلس .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان شرطة مكافحة المخدرات واثناء تتبعها لاحد المشتبه بهم بترويج المواد المخدرة في البلدة القديمة وسط نابلس، وبعد استصدار المذكرات القانونية اللازمة، قامت بتفتيش منزله وإلقاء القبض عليه.

وضبطت في منزله حبوبا يشتبه انها مخدرة، ومادة بنية اللون يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة، ومادة يشتبه انها مادة القنب المهجن المخدرة (الهايدرو)، وسلاحا ناريا قصيرا وذخيرة وآلة حادة .

وأكد البيان أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به، تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص اصولاً .