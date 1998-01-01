غنيم يطلع مسؤول الرباعية في فلسطين على مشروع التحلية المركزية

رام الله / سما /

أطلع مازن غنيم رئيس سلطة المياه، اليوم الخميس، نائب مدير مكتب الرباعية في فلسطين جون كلارك، على أهم المستجدات المتعلقة بمشروع التحلية المركزية.

ووضع غنيم ضيفته خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم بصورة جملة من الجوانب المرتبطة بآلية دعم المشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي والتدخلات الواجب القيام بها من قبل اللجنة الرباعية لتذليل العقبات لتنفيذ المشاريع وفق الاحتياجات والاولويات دون مماطلة.

وأكد أنه سيتم خلال الفترة الحالية والمقبلة عقد العديد من اللقاءات مع الدول الداعمة لمشروع التحلية المركزية، بهدف حث الدول المهتمة بالمشاركة في دعم المشروع الاستراتيجي.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع للمانحين لمشروع التحلية على هامش اجتماع المانحين "AHLC" المقر نهاية الشهر الحالي في بروكسل، مشددا على أهمية أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في ضمان ايجاد حلول فاعلة ووقف أي عقبات مع الجانب الإسرائيلي قد تحول دون ذلك.

ورحب غنيم بالدور الذي تقوم به اللجنة الرباعية وجهودها في دعم قطاع المياه خصوصا فيما يتعلق بالجانب السياسي، مؤكدا أن اللجنة الرباعية قادرة على لعب دور فاعل للتسريع في تنفيذ المشاريع.

بدوره، أكد كلارك أن اللجنة الرباعية ستقوم بالمساعدة والتدخل لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة للمساعدة فيما يتعلق بمشروع التحلية وايجاد الحلول اللازمة، لا سيما المرتبطة تأمين توفر الطاقة للتمكن من ضمان استمرار العمل بالمشاريع الحالية والمستقبلية، وكذلك التدخل والضغط على الجانب الاسرائيلي في هذا المجال لضمان العمل وفق الاجراءات المتفق عليها بين الجانبين وبالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء.

وخلال اللقاء اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية للتمكن من إنجاز الأعمال المناطة بالعديد من المشاريع في مجالي المياه والصرف الصحي والقضايا المرتبطة بهما.