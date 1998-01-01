"الاقتصاد" تعلن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح دولة فلسطين في "اكسبو 2020"

رام الله / سما /

أعلنت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني، عن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح فلسطين في "اكسبو 2020 دبي" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "تواصل العقول .. وصنع المستقبل".

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد الوطني بمقرها في مدينة رام الله، بمشاركة اللجنة التوجيهية لمشاركة دولة فلسطين في "اكسبو 2020"، ولجنة التحكيم لاختيار أفضل تصميم، وبنك فلسطين الداعم المالي وراعي الجائزة، ومشروع إبداع فلسطين– اليونيدو، اليوم الخميس.

وتنافس على مسابقة أفضل تصميم لجناح فلسطين، عدة مشاركين، من ضمنهم طلاب جامعات، والتي عكست رغبتهم في المساهمة بالترويج لدولة فلسطين، وتقديم تصاميم إبداعية تحاكي الهوية والثقافة الفلسطينية وتبرز مكونات المجتمع الفلسطيني.

وفازت مؤسسة الناشر للدعاية والإعلان بالمركز الأول، بينما حصل حنا غاوي على المركز الثاني، ولؤي دعيق على المركز الثالث.

وتأتي مشاركة فلسطين في "اكسبو دبي" ضمن الجهود الفلسطينية من أجل وضع دولة فلسطين بمكانها الطليعي بين الدول، ومشاركتها في جميع المحافل الدولية، حيث يعتبر المعرض من أكبر المعارض الدولية، ومنصة عالمية تتناول القضايا ذات الاهتمام العالمي وبمشاركة مبتكرة من معظم الدول.

وقالت عودة "يركز المفهوم التعبيري لجناح دولة فلسطين في اكسبو دبي 2020 على مدينة القدس بهويتها الفلسطينية وبوصفها مهدا للأديان وللعالم أجمع، وعبر رؤية مستقبلية واعدة لدولة فلسطين باعتبار التصميم جسرا بين الأزمنة يعبر عن الحضارة الفلسطينية من خلال امتزاج ماضيها وحاضرها ومستقبلها".

واعتبرت عودة أن مشاركة دولة فلسطين في المعرض تأتي انطلاقا من أهميته في تمكين القطاع الخاص في الوصول إلى الأسواق العالمية، وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وإقامة المشاريع الاستثمارية.