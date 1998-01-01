  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور.. جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل مركبة النمر العسكرية

الخميس 04 أبريل 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل مركبة النمر العسكرية


غزة / سما /

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عن تفاصيل المركبة العسكرية الجديدة والمصفحة "النمر" والتي ستستخدم من قبل قوات الجيش في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن مركبة النمر تتميز بقدرات متطورة ومثبت عليها كاميرات من كافة الاتجاهات، تزن 10 طن وتسير بسرعة 70 كلم وتستوعب على الأقل 14 شخصا ويمكنها حمل أوزان ثقيلة، تتميز بقدرتها على تجاوز الطرق الوعرة والضيقة.

 كما تشتمل على أنظمة السلامة ومثبت عليها أسلحة متقدمة ومدافع رشاشة، ونظام نفخ تلقائي للإطارات، وصدامات وشباك حديدية للوقاية من الحجارة وواقي من أشعة الشمس، ومثبطات حريق للحماية من زجاجات الملتوف كما أنها مكيفة من الداخل، قد يتم نقل عينات منها إلى جنوب البلاد أيضا.

22
33
44
55

الأكثر قراءة اليوم

المونيتور: اسرائيل تسقط صفة منظمة "ارهاربية" عن حماس في بيان للجيش!!

فلكيًا.. اول ايام شهر رمضان 2019

بالصور..الاحتلال يتمكن من اعادة جثة ضابط فقدت اثاره في حرب 1982 الى "اسرائيل"

صحيفة: ترامب سيطرح "صفقة القرن" في ذكرى النكبة وشخصيات عربية تم ابلاغها بذلك

ابو ظريفة لـ"سما: الفصائل تقرر تجميد استخدام "الأدوات الخشنة" على حدود القطاع

إصابة شاب من غزة بجراح حرجة للغاية أثناء ملاحقته من الشرطة التركية

استقالة وليد العوض من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية : حماس لا تعي ما يُخططٌُ لها لتكون جزءا من "صفقة القرن"

معاريف: يجب انضمام حماس لصفقة القرن ونزع سلاحها ودون ذلك تدميرها

نتنياهو: عرضنا غزة على زعماء عرب كثيرين بعد احتلالها فرفضوا ..

الشيخ : الحكومة الجديدة خلال الاسبوع القادم وسبعة فصائل ستشارك

سفير اسرائيل بالامم المتحدة: خطة السلام الأميركية ستنشر بعد الانتخابات الإسرائيلية