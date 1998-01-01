بالصور.. جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل مركبة النمر العسكرية

غزة / سما /

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عن تفاصيل المركبة العسكرية الجديدة والمصفحة "النمر" والتي ستستخدم من قبل قوات الجيش في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن مركبة النمر تتميز بقدرات متطورة ومثبت عليها كاميرات من كافة الاتجاهات، تزن 10 طن وتسير بسرعة 70 كلم وتستوعب على الأقل 14 شخصا ويمكنها حمل أوزان ثقيلة، تتميز بقدرتها على تجاوز الطرق الوعرة والضيقة.

كما تشتمل على أنظمة السلامة ومثبت عليها أسلحة متقدمة ومدافع رشاشة، ونظام نفخ تلقائي للإطارات، وصدامات وشباك حديدية للوقاية من الحجارة وواقي من أشعة الشمس، ومثبطات حريق للحماية من زجاجات الملتوف كما أنها مكيفة من الداخل، قد يتم نقل عينات منها إلى جنوب البلاد أيضا.