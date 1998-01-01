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"يهودا غليك" يربط بين اقتحام الأقصى والانتخابات الإسرائيلية

الخميس 04 أبريل 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يهودا غليك" يربط بين اقتحام الأقصى والانتخابات الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

 نشر الحاخام يهودا غليك عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، صباح اليوم الخميس، صورة له من داخل المسجد الأقصى، وقد أرفقها بعبارات حول قرب الانتخابات العامة الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل.

وجدد مستوطنون يهود، اليوم الخميس، اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال.

وقال غليك عبر حسابه على موقع "تويتر": "نُصلي كي نتمكن بعد أيام، من اجتياز الانتخابات، ونُعيد لم الشمل مرة أخرى كشعب واحد في دولتنا".

ولا يحظى غليك بفرصة التمثيل في البرلمان المقبل، ضمن قوائم حزبه "الليكود"، حيث لم ينجح خلال الانتخابات الداخلية التي عُقدت مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، من الحصول على موقع متقدم.

واعتاد غليك الذي يعد من أبرز الداعين إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، أن يقتحم المسجد الأقصى شهريًا، كان آخرها في الشهر الماضي، بعد أن سمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/تموز 2018، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الاقصى مرة كل 3 أشهر.

وأُصيب غليك، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد تعرضه لإطلاق نار، من قبل الفلسطيني معتز حجازي، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية في منزله بالقدس الشرقية في اليوم التالي.

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